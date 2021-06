DAZN e Serie A su digitale terrestre: trapelano i prezzi dell'offerta TIMVision

Mentre DAZN ha acquisito i diritti tv della Serie B, la piattaforma di Perform si continua a muovere sul fronte digitale terrestre, come ampiamente preannunciato da Veronica Diquattro in fase di annuncio dell'acquisizione dei diritti tv della Serie A 2021-24.

Quest'oggi sulla questione è tornata la Gazzetta dello Sport, secondo cui grazie all'accordo siglato tra DAZN e TIM (che è partner tecnologico della piattaforma), gli utenti potranno avvalersi di TimVision per poter seguire la programmazione del servizio direttamente sul digitale terrestre. Questo aspetto è centrale per quelle aree del nostro paese in cui non è disponibile una connessione in grado di soddisfare gli standard di DAZN.

Secondo quanto riportato dalla Rosea, la Serie A e Serie B tramite digitale terrestre e TIMVision potrà essere vista abbonandosi all'offerta "Calcio Tim", che dovrebbe avere un prezzo di 29,99 Euro al mese, identico a quello di DAZN. Tuttavia, l'operatore telefonico starebbe valutando anche la possibilità di proporre ai clienti offerte da 19,99 Euro come quelle di DAZN.

Aggiungendo 5 Euro al mese gli interessati potranno anche accedere all'app Disney+ e Netflix. I contenuti TIMVision saranno disponibili attraverso il decoder TIMVision Box, importante soprattutto per coloro che non hanno a disposizione una smart tv.

L'ufficialità delle offerte dovrebbe arrivare solo il prossimo mese.