DAZN sulla Serie A spezzatino: 'piattaforma può reggere anche 3 partite in contemporanea'

Qualche giorno fa è emersa l'indiscrezione sulla possibile nuova suddivisione della Serie A: si era parlato della possibilità di proporre 10 partite in 10 orari diversi per evitare la congestione della piattaforma e quindi possibili blocchi. Oggi da DAZN arrivano delle importanti rassicurazioni non solo per la Lega ma anche per gli utenti.

In una nota diffusa al quotidiano La Verità, DAZN fa sapere di essere "prontissima a partire" con la nuova stagione, che metterà a dura prova i propri sistemi dal momento che proporrà tutte le 380 partite del nostro campionato, a differenza di quanto avvenuto negli ultimi tre anni.

DAZN spiega che sarà pronta "se e quando sarà necessario, anche per trasmettere le partite in contemporanea. Abbiamo messo in campo ogni sforzo tecnologico per migliorare quanto fatto fino a questo momento. Del resto, essendo una decisione ancora non presa dalla Lega, siamo già attrezzati anche se dovessero essere mantenute le tre partite in contemporanea".

Insomma, almeno a giudicare dalle dichiarazioni ufficiali rese da DAZN, non dovrebbero esserci grossi problemi anche in caso di contemporaneità. Il servizio sembra volersi smarcare dalle polemiche emerse negli ultimi giorni secondo cui dietro la nuova Serie A a spezzatino potrebbero esserci problemi con la rete.

Nel frattempo, ieri è emersa la notizia secondo cui la UEFA avrebbe bloccato la sub-licenza perla Champions League