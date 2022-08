DAZN-Sky, vicino l'accordo: ecco cosa potrebbe cambiare per la Serie A

Con l’ufficializzazione dell’accordo tra DAZN e TIM, per modificare la partnership siglata lo scorso anno, si spalancano le porte per il ritorno della Serie A su Sky. Le modalità ancora non sono note, ma l'ufficialità è attesa a breve e si starebbero già delineando i dettagli.

Qualche indicazione è arrivata già dal CEO di DAZN Italia, Stefano Azzi, il quale ha spiegato che “DAZN è una società aperta a valutare tutte le ipotesi strategiche che ci consentano di diventare la principale destinazione sportiva per i tifosi e di incrementare il business. È in quest’ottica che si inserisce la diversificazione delle partnership a cui stiamo lavorando e che va dai produttori di dispositivi connessi alle piattaforme che distribuiscono contenuti. Le partnership rappresentano una delle strategie di consolidamento per la crescita del nostro business”.

Secondo quanto riferito da Calcio e Finanza, però, non si tratterà di un ritorno al passato. L’opzione più probabile è quella che porta al ritorno su Sky Q dell’app DAZN: in questo modo gli utenti utilizzando il loro abbonamento (da siglare a parte) potranno con un solo telecomando accedere alle partite trasmesse dalla piattaforma OTT, di cui 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva proprio con Sky. La seconda opzione, che però non appare al momento praticabile, è quella relativa all’arrivo su Sky di due canali satellitari lineari di DAZN, che permetterebbero agli utenti di ottenere la visione via satellite. I contorni di quest’ultima via però non sono delineati e restano da capire i prezzi per gli utenti.