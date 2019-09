DAZN su Sky: cosa trasmetterà DAZN1 e come attivarlo gratis

Come annunciato ieri sera, il prossimo 20 Settembre debutterà alla posizione 209 dell'offerta satellitare di Sky il nuovo canale "DAZN1", frutto dell'accordo firmato tra la pay tv e la piattaforma di streaming di Perform. A qualche ora di distanza dall'annuncio ufficiale, sono emerse le prime informazioni.

Partiamo col ribadire che su DAZN1 sarà possibile vedere le tre partite di Serie A trasmesse in streaming dal servizio che ha debuttato lo scorso anno. In questo modo, di fatto, tutto il campionato italiano potrà essere visto utilizzando il proprio abbonato. A ciò si aggiungono due partite di Serie B ed una selezione di altri eventi.

Il canale potrà essere visto da coloro che posseggono un abbonamento Sky Q, MySkyHD, e SkyHD. Per gli utenti che hanno i pacchetti Sky Calcio e Sky Sport da tre anni, la visione sarà gratuita e non bisognerà sostenere alcun costo aggiuntivo rispetto all'abbonamento. Per coloro che non soddisfano il requisito, invece, Sky offre la possibilità di abbonarsi a DAZN a 7,99 Euro al mese al posto di 9,99 Euro, ma non è tutto perchè per i clienti Sky Calcio via satelliti i primi tre mesi saranno disponibili gratuitamente.

Chiaramente l'intera programmazione DAZN sarà visibile tramite l'applicazione per SkyQ o tramite il sito web ufficiale.

Per attivare l'offerta basta collegarsi al sito Sky Fai Da Te o tramite l'applicazione dedicata, a partire dal 4 Settembre.

Per coloro che hanno già sottoscritto un abbonamento DAZN tramite Sky, basterà accettare i termini d'uso che verranno inviati via mail nei prossimi giorni. Se invece si è scelto di effettuare la sottoscrizione a DAZN non tramite Sky, basterà seguire le istruzioni presenti nella sezione "Promozioni" di Sky Fai Da Te.