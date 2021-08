DAZN, Sky, Mediaset e Amazon: dove vedere il calcio in TV? Ecco la lista definitiva

Dopo aver appreso la buona notizia dell'accordo fra DAZN e Sky per la trasmissione nei bar mediante l'attivazione del canale 215 Sky Sport Bar, cerchiamo di fare il punto della situazione sulla ripartizione dei diritti di questa atipica stagione calcistica.

Serie A TIM

La Serie A TIM sarà trasmessa, come ormai assodato, su DAZN, Sky e NOW, di proprietà della stessa Sky. La storica emittente satellitare ha ottenuto i diritti per il secondo pacchetto di 3 partite su 10 invece di 7 su 10.

Su DAZN sarà possibile guardare 7 partite su 10 in esclusiva mentre le restanti 3 partite saranno in coesclusiva con Sky sul pacchetto Sky Calcio. Queste tre partite non saranno casuali ma si tratta per l'esattezza dell'anticipo serale del sabato, del posticipo serale del lunedì e della partita domenicale delle 12.30.

Chi ha invece un abbonamento Sky Business, potrà invece trasmettere tutta la Serie A nella propria attività commerciale sul canale 215. In caso di eventi in contemporanea, verranno accesi anche il canale 216 e 218.

Serie BKT

Il campionato cadetto sarà interamente visibile su DAZN, Sky con il pacchetto Sky Calcio e sulla nuova piattaforma offerta da Helbiz Live.

Campionati Stranieri

Sky trasmetterà fino a 5 partite di Premier League a giornata e una selezione delle migliori sfide di Bundesliga e Ligue 1 nel pacchetto Sky Calcio. Su DAZN invece ricadono i diritti della Liga spagnola.

Anche in questo caso, l'accordo siglato per il settore business consentirà la trasmissione della Liga su satellite nei Bar, Ristoranti ed esercizi commerciali.

Champions League

I diritti televisivi del trofeo dei primi della classe sarà trasmesso su molteplici piattaforme.

Sky ha acquisito la fetta più golosa, accaparrandosi il pacchetto da 121 partite su 137. Mediaset allo stesso modo trasmetterà 104 match sulla piattaforma Infinity+ e altre 17 partite gratuitamente su Canale 5. La novità assoluta riguarda invece Amazon che, tramite il servizio Prime Video incluso nell'abbonamento Amazon Prime, trasmetterà in esclusiva il big match del mercoledì sera.

Europa League e Conference League

Gli appassionati di queste due competizioni troveranno sicuramente più completa l'offerta di Sky, che ha portato a casa i diritti sulla trasmissione di tutti i match. A DAZN invece i diritti per tutta l'Europa League ma solo una selezione delle migliori sfide di Conference League.

Se volete scoprire nel dettaglio la ripartizione dei diritti televisivi e i costi dei singoli abbonamenti, suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida completa ai diritti TV fino al 2024.