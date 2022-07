DAZN, Sky e TIM verso l'accordo per la Serie A: niente abbonamento unico?

E’ notizia di ieri che DAZN, Sky e TIM stanno trattando per la Serie A, e l’ufficialità potrebbe arrivare a breve. Oggi Repubblica, citando MilanoFinanza, fornisce ulteriori dettagli sulla questione, in particolar modo sulle sottoscrizioni.

Repubblica nella fattispecie, spiega che Sky potrebbe riaccendere i canali satellitari su decoder Sky Q per trasmettere le migliori partite di ogni giornata di campionato, ma l’approccio dovrebbe essere diverso rispetto a quello attivo fino a 2 anni fa.

La pay tv, nella fattispecie, non dovrebbe ottenere un accordo di sublicenza per i diritti, ma solo la disponibilità di DAZN in Sky Q. In questo modo si andrebbe a risolvere un problema che interessa soprattutto le persone più anziane, che potrebbero accedere con un unico telecomando a tutti i contenuti, godendo al contempo anche della trasmissione satellitare e non in streaming.

Gli abbonamenti però dovrebbero comunque restare due: uno per Sky ed uno per DAZN, salvo promozioni da parte dell’emittente, che garantirebbe alcune decine di milioni nelle casse di DAZN, che andrebbero a compensare il minore impegno di TIM. L’accordo insomma dovrebbe essere differente rispetto alla partnership siglata tra DAZN e Sky in Germania, e i rumor parlano di una Lega coinvolta direttamente, anche alla luce del flop registrato lo scorso anno.