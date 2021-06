DAZN-Sky, tregua in arrivo? Le due parti vicine ad un accordo per la Serie A nei bar

Nonostante il ricorso di Sky all'antitrust, tra la pay tv di Comcast e DAZN potrebbe presto scoppiare una timida tregua. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, le due parti starebbero discutendo di un possibile accordo per la trasmissione della Serie A nei locali pubblici.

Nello specifico, come abbiamo avuto modo di riportare nella nostra notizia sul possibile asse DAZN-Sky, la platea di bar, ristoranti, hotel e locali pubblici interessati a trasmettere il nostro campionato nel triennio 2021-24 sarebbe molto ampia. Si parla di 40-60mila esercizi commerciali, con un parterre di spettatori ancora più ampio ed introiti importanti, soprattutto in occasione dei big match.

Il quotidiano di Confindustria però precisa che non dovrebbe trattarsi di un accordo di esclusiva, quello con Sky, in quanto DAZN avrebbe aperto anche le porte a TIM per attirare ancora più clienti.

Per i gestori di tali locali si tratterebbe anche di un sospiro di sollievo, in quanto la trasmissione tramite Sky potrebbe avvenire direttamente sulla piattaforma satellitare, scongiurando possibili problemi di qualità e di connessione.

Per gli utenti classici, invece, ricordiamo che tra pochi giorni sarà attivo il nuovo listino prezzi di DAZN che proporrà varie offerte per il primo anno. Il prezzo mensile è di 29,99 Euro, ma praticamente tutti hanno la possibilità di portarlo a casa a 19,99 Euro.