DAZN ancora 'sorvegliata' dall'AGCOM per la Serie A: terza giornata banco di prova

Dopo i problemi di DAZN della prima giornata di Serie A, il secondo weekend del campionato ha fatto registrare una diminuzione delle segnalazioni da parte degli utenti. Tuttavia, come riportato da Milano Finanza, la piattaforma di streaming resta ancora una sorvegliata speciale da parte dell'AGCOM.

Centrale sarà la terza giornata di Serie A, che segnerà i primi due big match della stagione che attireranno le attenzioni di molti tifosi: in scena andranno infatti Napoli - Juventus e Milan - Lazio e la tenuta della rete sarà messa a dura prova dalle partite.

L'AGCOM comunque a quanto pare avrebbe preso atto del miglioramento riportato nella seconda giornata, grazie al miglioramento della rete di server. In una riunione tenuta qualche giorno fa, l'Agenzia ha reso noto che continuerà a monitorare la qualità del servizio.

Nelle prossime ore secondo il quotidiano milanese potrebbero andare in scena altri tavoli tecnici per capire il da farsi e per valutare l'evoluzione dell'offerta della piattaforma streaming. Ricordiamo che DAZN ha messo sul piatto 840 milioni di Euro all'anno per tre stagioni, e tutte le parti in causa evidentemente hanno interesse a fare in modo che il campionato sia visibile alla massima qualità possibile.

A gettare benzina sul fuoco sulla situazione ci ha pensato anche il comunicato del Condacons su DAZN, che ha anche evocato la possibilità di cedere i diritti.