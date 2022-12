DAZN Start costa 12,99 Euro al mese: ecco cosa include il nuovo abbonamento DAZN

Nella giornata di ieri DAZN ha svelato la nuova offerta per il 2023 ed una serie di novità che abbracceranno il numero di dispositivi collegabili agli abbonamenti Standard e Plus, che passeranno rispettivamente a sei e sette. La piattaforma però ha anche annunciato il nuovo piano Start.

Come riportato dall’ANSA, il nuovo piano Start sarà disponibile prossimamente al costo di 12,99 Euro al mese e permetterà di associare quattro dispositivi con possibilità di effettuare due visioni in contemporanea a patto che i dispositivi siano connessi alla stessa rete.

Discorso diverso per quanto riguarda le visioni contemporanee di DAZN Standard e Plus. Il piano base a differenza di quello Plus permette di collegarsi parallelamente all’account a patto che il login avvenga sotto la stessa rete. Per quanto concerne invece i dispositivi associabili, il piano Standard si ferma a sei e quello Plus a sette.

A livello di contenuti, DAZN Start è rivolto a coloro che non seguono il calcio: si tratta di un’offerta multisport che include il meglio del basket europeo, tutto il calcio italiano, l’NFL, la boxe, la UFC ed il meglio del fightning internazionale, ma nei prossimi mesi l’offerta sarà espansa con altri sport.

La data di lancio di DAZN Start però almeno al momento non è stata comunicata.