DAZN e stop alla condivisione degli abbonamenti: novità in arrivo a breve?

A ridosso di Pasqua, Il Sole 24 Ore è tornato sulla questione diritti tv della Serie A ed ha svelato che prossimamente DAZN potrebbe tornare su satellite con due canali, grazie all’accordo che potrebbe siglare con Sky. Le parti, spiega il quotidiano di Confindustria, starebbero trattando grazie a TIM.

L’operatore telefonico, infatti, sarebbe pronto a rinunciare all’esclusività di DAZN per ottenere uno sconto rispetto a quanto pattuito ad inizio stagione. Il malcontento tra i dirigenti sembra essere diffuso e proprio qualche settimana fa TIM aveva spiegato cosa non ha funzionato con DAZN in questa prima stagione. Tra le motivazioni principali figura anche la condivisione degli account, una pratica che secondo TIM ha portato ad ingenti perdite.

Proprio questo aspetto potrebbe essere uno degli argomenti cardine che dovrebbero portare, già dalla prossima stagione ad una rimodulazione degli abbonamenti. D’altronde, DAZN ha già annunciato novità per la stagione 22-23 e visto che mancano solo cinque giornate a fine campionato, già nel corso dei prossimi mesi potrebbero emergere le prime indiscrezioni. Si parla già di più livelli di abbonamento con prezzi più alti variabili in base alle visioni contemporanee. Chiaramente, però, come sempre siamo nel campo delle indiscrezioni e vi invitiamo a restare su queste pagine per tutte le conferme di rito.