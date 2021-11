DAZN, lo stop alla condivisione dell'abbonamento slitta a fine stagione?

L'incontro tra DAZN ed il MISE, che andrà in scena martedì prossimo alla presenza del Ministro Giancarlo Giorgetti alle ore 15, potrebbe portare ad importanti novità sullo stop alla condivisione degli abbonamenti per la piattaforma di streaming.

Secondo quanto riportato dall'ANSA, però, la media company starebbe facendo i conti non solo con un pressing di natura politica, ma anche calcistica. Diversi presidenti (probabilmente quelli che non erano d'accordo con l'assegnazione dei diritti tv della Serie A a DAZN) infatti non avrebbero gradito la decisione della media company di bloccare la condivisione dell'abbonamento a DAZN già a partire da fine anno.

Per questo motivo, il "confronto con autorità ed istituzioni" di cui parla la società nella nota, potrebbe anche portare ad uno slittamento del blocco non da gennaio 2022, come ipotizzato in precedenza ed emerso nelle ultime ore, ma dalla prossima stagione calcistica.

In questo modo, di fatto, DAZN manterrà lo status e le condizioni contrattuali per l'anno in corso, modificandole poi in vista dell'inizio della stagione 2022/23.

Nella giornata di ieri si è anche parlato della possibile introduzione di un nuovo abbonamento a DAZN "Premium", che dovrebbe consentire di condividere la sottoscrizione con un amico. Tuttavia, a riguardo non sono emerse informazioni di alcun tipo, tanto meno conferme.