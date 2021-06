DAZN, storico accordo con YouTube per la trasmissione della Champions League Femminile

Giornata molto movimentata dal fronte DAZN, a pochissime ore dall'entrata in vigore del nuovo listino prezzi italiano. La società ha infatti siglato uno storico accordo con YouTube, che darà alle piattaforma di Google la possibilità di trasmettere in modalità live e on demand tutte le 61 partite della Champions League Femminile 2021-25.

L'accordo è così strutturato: per le prime due stagioni (fino al 2023), i tifosi avranno modo di seguire i match su DAZN e gratuitamente sul canale YouTube di DAZN. Negli ultimi due anni (2023-25), invece, tutte le 61 partite saranno in diretta su DAZN, mentre 19 saranno trasmesse su YouTube.

Tale accordo, riferiscono i colleghi di Digital-News, si applica in tutto il mondo ad eccezione di Medio Oriente, Nord Africa e Cina dove saranno messi a disposizione le clip e gli highlights dei match.

Sempre a proposito di Champions League, qualche ora fa è arrivata l'ufficialità dell'accordo TIM-Mediaset che porterà le partite della Coppa Continentale su TIMVision. Nella giornata di domani l'operatore telefonico dovrebbe annunciare in via ufficiale tutte le offerte per il calcio e lo sport nei prossimi tre anni: ricordiamo che TIM è partner tecnologico di DAZN che ha portato a casa il pacchetto per la trasmissione dei diritti tv della Serie A 2021-24.