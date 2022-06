DAZN studia i nuovi abbonamenti: prezzi più bassi con contenuti mirati?

Mentre appare praticamente certo che dalla prossima stagione ci saranno delle importanti novità per la condivisione degli abbonamenti DAZN, il Sunday Times riporta la notizia secondo cui la piattaforma che trasmette la Serie A starebbe valutando delle importanti modifiche all’approccio in Italia.

Secondo quanto riferito, infatti, il servizio OTT starebbe valutando la possibilità di lanciare alcune nuove formule di abbonamento, con prezzi più bassi ma meno contenuti. Nella fattispecie, sarebbe allo studio anche un pacchetto per consentire di seguire le partite di una sola squadra, ad un costo inferiore rispetto a quello che sostengono coloro che possono accedere all’intera programmazione.

Un’altra possibilità è quella riguardante una rimodulazione per sport: ad esempio DAZN potrebbe proporre un abbonamento solo calcio, uno solo motori, uno solo tennis e simile. In questo modo i clienti sottoscriverebbero solo il pacchetto che interessa, evitando quindi di pagare un costo più elevato per un bundle comprensivo di contenuti non interessanti.

Chiaramente, questo sistema si andrebbe ad affiancare al nuovo approccio di abbonamenti familiari: Veronica Diquattro già in precedenza ha lasciato intendere che dalla prossima stagione gli abbonamenti che garantiscono più visioni contemporanee avranno prezzi più elevati rispetto a quelli attuali. Maggiori informazioni potrebbero arrivare già nel corso delle prossime settimane.