DAZN, super sconto sui canali satellitari e su digitale terrestre di Sky e Tivùsat

A pochi giorni dal lancio della nuova carta prepagata di DAZN, che come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine permette di risparmiare un’ottima somma di denaro sull’abbonamento, la piattaforma che trasmette la Serie A ha lanciato un’altra interessante promozione per i propri utenti.

Ad essere interessati sono i canali satellitari di DAZN su Tivùsat e Sky, che come noto garantiscono un’esperienza di visione migliore e sganciata dallo streaming, con tutti i problemi che ne conseguono. Come riportato dai colleghi di Calcio e Finanza, DAZN consente di godere di un maxi sconto sull’attivazione dei due canali, ed in una comunicazione ricevuta via SMS spiega che “la Promozione permette di sottoscrivere, fino all’11 ottobre 2023*, l’opzione ZONA DAZN al prezzo scontato di €1 al mese per i primi 2 mesi, invece di €7,5 al mese”.

Nelle condizioni viene spiegato anche che alla scadenza dei primi due mesi a prezzo scontato, l’opzione ZONA DAZN proseguirà a 7,5 Euro al mese salvo disattivazione da parte degli utenti. La promozione è rivolta a tutti coloro che posseggono già un abbonamento a DAZN, sia se hanno sottoscritto il piano Standard DAZN che quello Plus. Ovviamente, per attivare ZONA DAZN su Sky è necessario disporre di un decoder Sky Q o My Sky con abbonamento attivo, e lo stesso vale anche per Tivùsat. Se sul vostro account è già attivato il canale ZONA DAZN, non è possibile godere dello sconto.