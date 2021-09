DAZN supera l'esame Napoli-Juve, ma si blocca sul gol di Koulibaly: rabbia degli utenti

Il potenziamento di DAZN in vista di Napoli-Juventus e Milan-Lazio di oggi sembra aver dato i primi frutti durante il big match di ieri pomeriggio. La partita dello Stadio Diego Armando Maradona è filata via senza troppi problemi, tranne che sul finale.

Il match infatti si è visto senza problemi, ma a scatenare la rabbia degli utenti ci ha pensato un blackout occorso proprio in occasione della rete di Koulibaly all'85esimo minuto, che ha deciso la supersfida.

Tanti utenti, inclusi chi vi scrive, hanno lamentato l'interruzione improvvisa del servizio. Dopo qualche minuto è comparso il messaggio d'errore "problema col video - Al momento non è possibile mostrare il video. Riprova tra qualche minuto. Se il problema persiste, contatta l'Assistenza clienti". Abbiamo provato anche a collegarci con la live di altre partite ma il messaggio d'errore era lo stesso, sintomo di un problema più diffuso. Solo dopo qualche minuto siamo riusciti a seguire nuovamente la diretta della partita, quando ormai era entrata nei minuti di recupero.

DavideMaggio, che ha pubblicato l'immagine che trovate in apertura di notizia, ha raccolto le molte segnalazioni degli abbonati inviate su Twitter, dove si è scatenata la rabbia: "avete rotto le scatole, in arrivo disdetta, basta" ha scritto un utente, a cui fa eco un altro che afferma "quando? Ovviamente nel momento del secondo goal del Napoli. Un’intera stagione così io non la voglio fare!“.

Oggi pomeriggio tocca a Milan-Lazio, un altro esame per la tenuta dei server. Per tutte le informazioni su come ottenere la migliore qualità di streaming su DAZN, vi rimandiamo al nostro approfondimento.