DAZN-TIM, vicino l'accordo: addio esclusiva per TIMVision, alla finestra Sky ed Amazon

Secondo quanto riportato dall’edizione in edicola oggi de Il Sole 24 Ore, sarebbe previsto per il 26 maggio 2022 il consiglio d’amministrazione di TIM che dovrebbe dare il via alle operazioni che porteranno alla rete unica in fibra ottica. Ma si parlerà anche di calcio.

Il quotidiano di Confindustria, infatti, spiega anche che la riunione dovrebbe anche affrontare il tema legato all’addio all’esclusiva per DAZN da parte di TIMVision, con relativa revisione del contratto siglato ad inizio stagione da 840 milioni di Euro e che non ha fruttato evidentemente quanto sperato in termini di abbonati.

Il tramonto dell’esclusiva potrebbe portare ad una nuova mini rivoluzione per il campionato italiano: non è un mistero che Sky ed Amazon siano spettatori interessati nella questione. La pay tv, dal suo canto, avrebbe già intavolato una trattativa con DAZN mettendo però alcuni paletti fondamentali: deve esserci il ritorno di uno o due canali satellitari di DAZN, che si andranno ad aggiungere all’applicazione per Sky Q. Sullo sfondo però c’è anche Amazon, che dopo aver trasmesso la Champions League con una partita a settimana in streaming.

La prossima estate quindi potrebbe essere nuovamente movimentata, dopo il terremoto dello scorso anno che ha portato, a sorpresa, l’assegnazione di tutte le partite della Serie A a DAZN.