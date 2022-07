DAZN-Tim, accordo ormai vicino: si apre la porta per il ritorno della Serie A su Sky?

A pochi giorni dal lancio della nuova offerta TIMVision con DAZN, Il Sole 24 Ore spiega che sarebbe ormai prossimo l’accordo tra la piattaforma OTT e TIM per rivedere il contratto siglato lo scorso anno.

Secondo il quotidiano di Confindustria, l’intesa sarebbe ormai prossima e nei prossimi giorni dovrebbe essere ratificata in via ufficiale. Sempre prossimamente, inoltre, TIM dovrebbe presentare il nuovo piano industriale e domani è atteso il Capital Markets Day.

Le parti sono al lavoro già da mesi per limare l’accordo dello scorso anno, da 340 milioni di Euro a stagione che la compagnia telefonica si è offerta ed impegnata a versare nelle casse di DAZN per i diritti tv della Serie A, una manovra che (e non è stato mai nascosto nemmeno dai diretti interessati) non ha dato i frutti sperati in termini di abbonamenti.

Della trattativa tra DAZN e Sky si parla già da tempo: secondo le indiscrezioni emerse nelle scorse settimane, la pay tv avrebbe messo come condizione per il ritorno non solo l’inserimento dell’app di DAZN in Sky Q, ma anche due canali satellitari dove trasmettere le partite. Non è però chiara quale sia stata la risposta da parte della media company. Ovviamente vi aggiorneremo non appena arriveranno ulteriori dettagli.