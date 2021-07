DAZN-TIM, chiusa l'istruttoria: DAZN userà il digitale terrestre per la Serie A

L'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato ha concluso l'istruttoria sull'accordo TIM-DAZN relativo alla Serie A senza alcun provvedimento cautelare. È confermata quindi in via ufficiale la visione del campionato di Serie A.

L'Autorità osserva che, alla luce delle misure presentate dai due operatori, non sono al momento emersi elementi che richiedono un intervento.

"Tali misure mirano, nel loro complesso, ad evitare possibili discriminazioni nella fruizione del servizio DAZN riconducibili all’attivazione del servizio da parte di utenti che utilizzano servizi di connessione internet diversi da quelli offerti da TIM. Al riguardo, le Parti hanno rappresentato che sin dal 1° agosto sarà possibile disporre dei contenuti DAZN con TIMVision senza la necessità di dover sottoscrivere un abbonamento con TIM" si legge nel comunicato stampa in cui viene osservato che DAZN si è impegnata a fornire servizi per la visione sul digitale terrestre in caso di problemi di connessione.

"Più in generale, l’assegnatario dei diritti per la visione di tutte le partite del campionato di calcio di Serie A ha garantito la fruizione del servizio a tutti gli utenti che hanno installato l’App DAZN, a prescindere dall’operatore di riferimento, attraverso apposite iniziative tecniche di interconnessione con gli operatori di rete, ponendo in essere i necessari investimenti infrastrutturali" continua il comunicato stampa, che però non fa riferimento al possibile ritorno dell'app DAZN su Sky Q.