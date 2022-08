DAZN - TIM, c'è l'intesa per la Serie A : addio all'esclusiva per TIMVision, vicina Sky

A poche ore dal lancio dei nuovi abbonamenti DAZN per la Serie A, Il Sole 24 Ore riferisce che la piattaforma OTT e TIM avrebbero raggiunto l’accordo per il superamento dell’esclusività per TIMVision. Le parti, nello specifico, dovrebbero solo ratificare questa modifica e l’ufficialità potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Come ripreso dai colleghi di Digital-Sat News sulle loro pagine Facebook, questo superamento dell’esclusiva consentirebbe a DAZN di approdare, tramite app, su altri set top box e non solo su quello di TIM. L’operatore telefonico, tramite il suo consiglio d’amministrazione, dovrà dare il via libera alla modifica del contratto siglato lo scorso anno, che evidentemente non ha fruttato quanto sperato.

Alla finestra c’è Sky, che potrebbe annunciare il ritorno di DAZN su Sky Q già nei prossimi giorni. Tuttavia, il quotidiano di Confindustria spiega che l’intesa tra DAZN e Sky dovrebbe portare anche all’ingresso di alcuni canali di DAZN nel bouquet della pay tv: nelle passate settimane si era a lungo parlato della trattativa tra le parti ed a quanto pare Comcast avrebbe posto come condizione solo la possibilità di trasmettere le partite tramite satellite, per fugare anche le proteste degli utenti che non hanno abbracciato lo streaming a pieno.

Nel frattempo, quest’oggi è stata resa nota la lista dei contenuti che saranno trasmessi su DAZN.