DAZN e TIM pronte a modificare le offerte per il calcio: le possibili novità

Secondo quanto raccontato da vari quotidiani, Telecom Italia sarebbe pronta a rivedere le offerte e l'accordo siglato con DAZN per la distribuzione dello sport in streaming, a poche settimane dalla presentazione del pacchetto TIMVision.

La decisione potrebbe arrivare sulla scia delle preoccupazioni espresse dall'Antitrust in merito alla concorrenza. Le due società sarebbero pronte a mettere sul tavolo dell'Autorità alcune modifiche per fugare i dubbi avanzati sul possibile danneggiamento della concorrenza.

Nello specifico, riportano i colleghi di Calcio e Finanza, TIM sarebbe pronta ad astenersi dalla commercializzazione di offerte bundle comprensive di abbonamenti a banda ultralarga insieme a DAZN, Infinity+ e le altre piattaforme.

Lo scorso luglio l'Antitrust aveva aperto un'istruttoria sull'accordo DAZN-TIM ed in un comunicato aveva evidenziato che questo procedimento ha lo scopo di accertare "se esista una possibile intesa restrittiva della concorrenza con riferimento alle clausole dell’accordo che limitano commercialmente DAZN nell’offerta di servizi televisivi a pagamento, con l’effetto, fra l’altro, di ridurre la sua capacità di proporre sconti agli utenti finali e di ostacolare gli altri operatori di telecomunicazioni dall’intraprendere eventuali iniziative commerciali".



Ovviamente vi terremo aggiornati non appena saranno disponibili ulteriori novità a riguardo. Nel momento in cui stiamo scrivendo, però, sono disponibili regolarmente le promozioni annunciate in precedenza.