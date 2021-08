DAZN e TIM raggiungono accordo triennale per streaming nei bar: Serie A, BKT e molto altro

Dopo il via libera all’accordo DAZN-Sky per la trasmissione delle partite di Serie A nei locali pubblici, ora TIM ha reso noto al pubblico di avere raggiunto anch’essa un accordo con DAZN per la durata di tre anni, sempre relativo allo streaming sportivo tra bar, hotel e ristoranti ma tramite TIMVision.

Come ripreso da MondoMobileWeb, l’accordo in questione necessita ancora della finalizzazione ma i termini sono già ben definiti. TIM potrà distribuire il servizio tramite TIMVision per permettere la visione di contenuti sportivi d’ogni tipo: partite di Serie A, Serie BKT, UEFA Europa League, UEFA Conference League, Liga, FA Cup e altri sport, tra cui MotoGP, NFL e UFC.

L’intesa raggiunta tra le tre parti interessate, DAZN – Sky – TIM, permetterà dunque di vedere all’interno di bar, hotel e ristoranti tutti i match di Serie A della giornata tramite il canale Sky Sport Bar o tramite TIMVision, assieme alle suddette trasmissioni sportive. Entrambi gli accordi separati dureranno dal 2021 al 2024.

Per quanto riguarda la Serie A TIM si ricorda che da domani, sabato 21 agosto 2021, il campionato 2021/2022 comincerà con la prima giornata e i primi match Inter – Genoa e Verona – Sassuolo dalle 18:30, mentre alle 20:45 avranno luogo Torino – Atalanta ed Empoli – Lazio.

Ricordiamo, in conclusione, che sul digitale terrestre c’è il nuovo canale DAZN Channel al numero 409.