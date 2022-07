DAZN, Tim regala la doppia visione agli utenti fino a Novembre 2022: i dettagli

Mentre ancora non è arrivato l’accordo tra TIM, DAZN e Sky per la Serie A, l'operatore telefonico ha informato gli utenti TIMVision con un abbonamento già attivo che fino al 31 Ottobre 2022 potranno godere della doppia visione contemporanea anche da due IP diversi.

In una nota inviata e ripresa dai colleghi di Calcio E Finanza si legge che “per i clienti con le offerte TIMVISION che includono i contenuti di DAZN, le condizioni di utilizzo non cambieranno fino al 31 ottobre 2022. Pertanto, si potrà continuare a fruire, così come fatto sinora, di due visioni in contemporanea dei contenuti DAZN, anche se i dispostivi associati all’ account DAZN si collegano da luoghi diversi”.

Dal 1 Novembre 2022, invece, “anche le offerte TIMVISION che includono i contenuti di DAZN verranno adeguate alle nuove condizioni di utilizzo dei servizi DAZN. Da tale data, quindi, sarà possibile guardare i contenuti DAZN su due dispositivi in contemporanea, solo se entrambi si collegheranno alla stessa rete Internet dell’abitazione. In tutti gli altri casi, si potrà fruire dei servizi DAZN su un unico dispositivo, ferma restando la possibilità di associarne fino a due sullo stesso account”.

Occorre quindi sottolineare che si tratta di un'opzione rivolta ai già clienti.