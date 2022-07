DAZN-TIM, trattativa in stallo e tra un mese inizia la Serie A: niente ritorno su Sky?

Proprio quando sembrava vicino l’accordo tra TIM e DAZN, un nuovo articolo pubblicato oggi su Milano Finanza allontana la finalizzazione del nuovo contratto che dovrebbe rivedere al ribasso le cifre pattuite lo scorso anno per la trasmissione della Serie A.

La situazione tra le parti infatti sembra essere nuovamente in stallo, e come spiegato dall’ad di TIM Labriola, se ci saranno aggiornamenti arriveranno solo in concomitanza con l’annuncio dei risultati trimestrali. L’obiettivo di TIM infatti è di ridurre i 340 milioni di Euro da versare per ogni stagione nelle casse di DAZN, in quanto evidentemente l’investimento non ha fruttato quanto sperato in termini di abbonati.

E’ chiaro che questo stallo è desinato ad avere un effetto a cascata anche sul campionato di Serie A, che partirà tra poco più di un mese. TIM si sarebbe detta disposta a rinunciare all’accordo di esclusiva, il che come abbiamo avuto modo di spiegare su queste pagine potrebbe aprire al ritorno di DAZN su Sky. Le indiscrezioni trapelate nelle scorse settimana parlavano di una trattativa avviata, con la pay tv che avrebbe posto come condizione non solo il reinserimento dell’app di DAZN nei decoder Sky Q, ma anche la possibilità di aggiungere due canali satellitari dove trasmettere le partite.

Nel frattempo, parallelamente DAZN ha anche attivato il nuovo servizio clienti per ottemperare agli impegni presi con l’AGCOM.