DAZN e TIMVision, aumenta il prezzo degli abbonamenti Plus: le novità da Febbraio 2023

Nel weekend in cui ha debuttato il fuorigioco semiautomatico in Serie A, TIM ha lanciato una nuova offerta per i clienti TIMVision interessati a seguire Serie A e Champions League, con le sottoscrizioni DAZN ed Infinity+.

Fino al 25 Febbraio 2023, gli interessati avranno la possibilità di abbonarsi a 24,99 Euro al mese fino a settembre, dopo di che si passerà a 29,99 Euro al mese, scegliendo il lbundle “TIMVision Calcio e Sport”. Ricordiamo che, come annunciato da DAZN ad inizio 2023, dal 2 Gennaio è possibile registrare fino ad otto dispositivi, con due visioni contemporanee garantite sotto la stessa rete.

Aumenti, dal 10 Febbraio 2023, anche per i clienti TIMVision con DAZN Plus: il costo mensile passerà a 15 Euro al mese dagli attuali 10 Euro, sia in versione con vincolo di 12 mesi che senza. L’operatore telefonico quindi adeguerà il proprio listino a quello della piattaforma che trasmette la Serie A.

Nessun adeguamento per il costo mensile delle offerte TIMVision Calcio & Sport e Gold.

Come rilevato dai colleghi di MondoMobileWeb, l’opzione DAZN Plus per i clienti TIM Vision che hanno effettuato le attivazioni fino al 9 Febbraio 2023 costerà ancora 10 Euro al mese, mentre per quelle effettuate dal 10 Febbraio 2023 il prezzo mensile sarà di 15 Euro.