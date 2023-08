DAZN su Tivùsat, arrivano le faq ufficiali: decoder compatibili e tutte le info

A poche settimane dall’annuncio dell’arrivo di DAZN su Tivùsat, e quando mancano poco meno di 20 giorni all’inizio del campionato, DAZN ha pubblicato sulle proprie pagine ufficiali le faq complete con tutta la documentazione e le informazioni su come vedere il canale su satellite. Contemporaneamente, c'è anche la lista dei decoder compatibili.

Ma adiamo in ordine. DAZN spiega che sul canale ZONA DAZN sarà possibile accedere ad una selezione di eventi (come avviene per la controparte presente su Sky), che include i 7 match di Serie A TIM in esclusiva DAZN ogni giornata, LaLiga EA Sports, contenuti originali DAZN e molto altro. Il canale sarà disponibile alla posizione 214 del telecomando Tivùsat, e se ancora non lo vedete è consigliabile effettuare una sintonizzazione a ridosso del via del campionato.

Per attivarlo è necessario essere un utente Tivùsat con dispositivo certificato abilitato a ZONA DAZN, ed essere cliente DAZN con abbonamenti Standard o Plus attivo. A questo punto si potrà aggiungere, con un supplemento mensile, il canale ZONA DAZN direttamente su www.dazn.com/tivusat o tramite la pagina “Il Mio Account”.

Per quanto riguarda i decoder compatibili, come indicato direttamente sul sito web ufficiale di Tivùsat, ZONA DAZN è visibile su:

Digiquest TI9

Digiquest Classic Q10

Humax Tivumax LT (HD-3801S2)

Humax Tivumax LT (HD-3601S2)

i-Zap TVS 495

Metronic Orion 2.0

In questo caso, se possedete uno dei decoder in questione e non riuscite ad accedere a ZONA DAZN, consigliamo di controllare l’eventuale presenza di aggiornamenti.