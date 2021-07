DAZN, tornano su Sky i due canali satellitari e l'app per Sky Q?

Le possibili modifiche all'offerta DAZN-TIM potrebbero riguardare anche Sky. L'istruttoria aperta dall'Antitrust sull'accordo siglato tra le parti infatti potrebbe avere delle ripercussioni importanti anche per gli abbonati Sky Q.

Secondo quanto riferito da Milano Finanza, e raccolto da Key4Biz, il procedimento aperto dall'Antitrust potrebbe spingere DAZN a riportare nel bouquet Sky Q l'applicazione rimossa lo scorso 30 Giugno alla scadenza degli accordi commerciali. Non è nemmeno da escludere però che vengano riattivati i due canali spenti alla fine dello scorso mese, che negli ultimi tre anni hanno permesso agli utenti di seguire su satellite la Serie A. Ovviamente siamo nel campo delle ipotesi e dei rumor, e da parte dei diretti interessati non sono ancora emerse voci ufficiali.

La cosa certa è che TIM e DAZN sono in contatto per trovare dei possibili rimedi per fugare i dubbi dell'Antitrust. Tra le possibili soluzioni ci sarebbe la garanzia che l'offerta dei servizi a banda ultralarga non si andrà a sovrapporre con quella dei contenuti.

Per tutte le informazioni sulle differenze tra DAZN e TIMVision, vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato che abbiamo pubblicato su queste pagine qualche giorno fa. Nella giornata di oggi sono attesi i risultati trimestrali di TIM che potrebbero fornire qualche indicazione su cosa accadrà nelle prossima settimane.