DAZN trasmetterà anche la Champions League dalla prossima stagione?

Mentre manca sempre meno alla scadenza delle offerte DAZN, continuano ad arrivare dubbi e domande sul catalogo che proporrà a partire dalla prossima stagione la piattaforma di streaming targata Perform. In particolare, sulle coppe europee.

Se vi state chiedendo se con DAZN sarete in grado di vedere anche la Champions League di calcio, la risposta è no.

Il solo abbonamento a DAZN, infatti, consente di seguire la Serie A, Serie B, tutta l'Europa League e le migliori partite della nuova Conference League della UEFA. Nel pacchetto non è inclusa la Champions League, per cui bisognerà disporre della sottoscrizione a Sky Sport, Infinity+ di Mediaset ed Amazon Prime Video.

Se desiderate sottoscrivere l'offerta combinata, la scelta migliora è rappresentata dalla promozione Calcio e Sport di TIMVision che è stata presentata qualche settimana fa ed a 19,99 Euro al mese include non solo DAZN ma anche Infinity+. In questo modo, di fatto, avrete accesso a quasi tutte le partite della prossima stagione calcistica.

Ricordiamo che la Mediaset trasmetterà in chiaro su Canale 5 le migliori partite del martedì, dando priorità agli impegni con protagoniste le quattro squadre italiane, mentre Amazon Prime Video trasmetterà le migliori partite del mercoledì sera, in streaming gratuito per tutti gli abbonati ad Amazon Prime.