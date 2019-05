DAZN trasmetterà la Copa America di Brasile 2019, Leotta padrona di casa?

DAZN, nel corso del panel tenuto ieri all'evento "AWords" denominato "ThisIsDazn", ha annunciato l'acquisizione dei diritti televisivi per la Copa America di Brasile 2019, la competizione per nazionali sudamericane che prenderà il via il prossimo 14 Giugno.

Veronica Diquattro, la responsabile per la divisione italiana di Perform, ha affermato che si tratta della "prima novità di una nuova stagione che ne presenterà molte altre che quanto prima rileveremo per incrementare quanto proposto e realizzato in quella d'esordio". Sulla programmazione della Copa America di Brasile 2019 non sono state diffuse molte informazione, ma è altamente probabile che Diletta Leotta in quanto volto del servizio di streaming faccia da padrona di casa.

Soddisfatto anche il presidente della Lega Serie A, Luigi De Siervo, che ha voluto ringraziare DAZN per aver scelto l'Italia: "oggi sembra tutto normale ma neanche un anno fa questi signori stavano decidendo a Londra se aprire in Italia o in un altro Paese. Davvero devo fare i complimenti per aver scelto l'Italia" ha affermato.

Al panel ha preso parte anche la leggenda del Milan, Paolo Maldini, che si è preso una breve pausa dal suo ruolo di dirigente del Milan "per una questione d'amore".

DAZN nel corso del weekend trasmetterà le SuperFinals di Champions League di pallavolo che vede tra le protagoniste anche l'Italia.