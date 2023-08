DAZN trasmetterà tutte le partite dei Mondiali di Basket dal 25 Agosto

La piattaforma di streaming DAZN si prepara a trasmettere in streaming per i propri abbonati tutte le partite della FIBA World Cup 2023, il campionato del mondo di basket che prenderà il via il 25 Agosto e terminerà il 10 Settembre ed a cui parteciperà anche la nostra nazionale.

DAZN seguirà l’intero mondiale che si terrà nelle Filippine, Indonesia e Giappone e che vedrà coinvolte 32 squadre, pronte a sfidarsi per ottenere il Trofeo Naismith. Il commento sarà affidato ad Andrea Trincheri, ex allenatore di Bayern, Partizan, Kazan, Bamberg, Cantù e Nazionale Greca, insieme a Matteo Gandini, Giovanni, Poggi e Sandro Pugliese.

Trincheri commenterà tutte le partite dell’Italia, una selezione quotidiana di altri incontri delle altre squadre e tutta la fase finale dei Mondiali. Il debutto è previsto con Italia-Angola insieme a Matteo Gandini. L’avventura degli Azzurri prenderà il via il 25 Agosto 2023 alle ore 10, per proseguire il 27 Agosto sempre alle 10 contro la Repubblica Dominicana ed il 29 Agosto alle 14 contro le Filippine.

“Siamo entusiasti di trasmettere su DAZN il grande spettacolo del Mondiale di Basket Maschile FIBA 2023, l’albo d’oro di una delle competizioni di pallacanestro per nazionali più ambita e attesa nel panorama di basket internazionale. Continua il nostro impegno nell’offrire a tutti i fan il meglio delle competizioni premium, arricchendo sempre di più la nostra offerta sportiva presente in app. Siamo sicuri che l’appuntamento con il Mondiale su DAZN regalerà grandi emozioni a tutti gli appassionati di basket” ha commentato Stefano Azzi, CEO di DAZN.