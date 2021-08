DAZN trasmetterà la Serie A in 4K HDR in streaming?

L'ottimo debutto di Amazon Prime Video ha di fatto aperto le porte del nostro paese al calcio in streaming, che dalla prossima stagione sarà sempre più protagonista grazie a DAZN. Ma a quale qualità trasmetterà?

Se vi state chiedendo se DAZN trasmetterà la Serie A in 4K HDR, come annunciato da Amazon Prime Video per la Champions League, resterete delusi.

La compagnia di Perform, pur precisando che "offre video streaming di alta qualità", osserva che "seleziona automaticamente la migliore qualità video disponibile per il tuo dispositivo e la tua velocità di connessione".

Le fasce di qualità si articolano su quattro step che vanno dall'SD (per le connessioni con 2 Mbps in download) ed arrivano al massimo all'HD e frame rate alto, per coloro che dispongono di una connettività con 8 Mbps in download.

Non è previsto quindi almeno allo stato attuale lo streaming in 4K HDR. DAZN nella documentazione ufficiale evidenzia anche che "certe volte il tuo dispositivo non può utilizzare il 100% della velocità di download disponibile. In questi casi avrai bisogno di una larghezza di banda fino al 100% maggiore per ottenere la miglior qualità possibile".

Ovviamente lo stesso vale anche perla trasmissione attraverso tramite la piattaforma digitale terrestre, che si ferma massimo all'HD.