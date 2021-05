Nello stesso articolo di Milano Finanza in cui si parla del ricorso degli operatori sull'asse TIM-DAZN, il quotidiano economico lancia un'altra indiscrezione: DAZN starebbe trattando con Mediaset per la trasmissione della Champions League.

Francesco Bertolino infatti riferisce che la piattaforma di streaming sarebbe in trattativa col Biscione per un accordo di sub-licenza per le trasmissione delle prossime tre edizioni della Champions League. L'obiettivo è di sferrare l'attacco definitivo a Sky, che proprio ieri ha presentato i nuovi pacchetti Sky Sport e Sky Calcio comprensivi appunto della Champions League.

La pay tv di Comcast ha infatti portato a casa il pacchetto UEFA comprensivo di 121 gare a stagione della massima competizione europea, che qualora dovesse approdare anche su DAZN (che ha già rilevato i diritti tv della Serie A 2021-24), potrebbe dare agli appassionati la possibilità di guardare con un unico abbonamento più competizioni.

Tuttavia, anche in caso di accordo l'ultima parola spetterà comunque alla UEFA, che dovrà approvare l'accordo di sub-licenza. Milano Finanza riferisce anche che "in un'ipotetica intesa Mediaset-DAZN potrebbe rientrare anche l'affidamento della raccolta pubblicitaria alla concessionaria del Biscione, Publitaria", sebbene non sia da escludere che la piattaforma fondata da Len Blavantik decida di gestire in proprio l'attività che dovrebbe valore tra gli 80 e 90 milioni di Euro all'anno.