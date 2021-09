DAZN in trattativa per l'acquisto di BT Sport: arriva anche la Premier League?

Mentre Amazon Prime Video si prende la Serie B, grazie ad un accordo siglato con Helbiz, DAZN lavora ad un'importante acquisizione. Secondo quanto riportato dal Financial Times, la piattaforma di Leonard Blavatnik sarebbe in trattativa per acquistare BT Sport.

L'emittente inglese, infatti, avrebbe aperto all'acquisizione in quanto non sarebbe riuscita a raggiungere gli obiettivi che si erano prefissati i manager. Da qui nasce l'interesse di DAZN, che punta a quello che è il contenuto più prezioso presente nel catalogo del canale: la Premier League.

Da parte di British Telecom non sono arrivate smentite a riguardo ed anzi, un portavoce ha spiegato che la società sta valutando tutte le opzioni sul tavolo inclusa la possibile vendita (totale o parziale) dell'emittente. Da fonti vicine però si parla di una trattativa in corso, ma l'accordo ancora non sarebbe stato raggiunto: l'importo della possibile acquisizione dovrebbe essere pari a qualche centinaia di milione di Sterline.

E' evidente però che una possibile operazione di questo tipo andrebbe ad aprire nuovi scenari anche Oltremanica. In Italia la Premier League è trasmessa da Sky, ma questa incursione di DAZN nel mercato inglese potrebbe aprire le porte a nuovi scenari anche nel nostro paese, dove DAZN continua ad essere sulla graticola per i problemi segnalati.