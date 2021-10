DAZN, ora è ufficiale: dal 20 Novembre partite in Full HD: ecco i dettagli

L’amministratrice delegata di DAZN Italia, Veronica Diquattro, si è concessa a La stampa per una lunga intervista in cui ha affrontato molte tematiche riguardanti la piattaforma di streaming che da quest’anno ha acquisito i diritti per la trasmissione di tutta la Serie A. E’ stata anche l’occasione per fare il punto sullo stato dei lavori.

L’ex manager di Google ha voluto sottolineare come l’arrivo di DAZN in Italia rappresenti un “cambiamento epocale” e per questo ha osservato che “la svolta verso la digitalizzazione inevitabilmente dà qualche problema”, riferendosi ai problemi riscontrati da DAZN nelle prime giornate.

In risposta alla domanda del giornalista sulla qualità del servizio, però, la dirigente si è detta abbastanza fiduciosa ed ha affermato che “la situazione oggi è molto migliorata. Noi non ci siamo mai nascosti e sapevamo che all’inizio ci sarebbe stato bisogno di un assestamento, fisiologico quando si propone un cambiamento tecnologico radicale”. La Serie A infatti per oltre un decennio è stata trasmessa solo su satellitare, e Diquattro ha osservato che “anche quando debuttò il satellite sembrava non funzionare nullo, e montare l’antenna era vissuto come una cosa complicata e bastava un temporale perchè sparisse il segnale”.

DAZN comunque non si nasconde ed ha comunque osservato che “siamo sulla direzione giusta” e si sofferma anche sui vantaggi che ha portato questo cambiamento epocale, come la possibilità di “poter vedere le partite ovunque ci si trovi, dal telefono e con più device contemporaneamente: una modalità di consumo in linea con le abitudini dei più giovani e del mondo di oggi. E poi la grande spinta alla digitalizzazione del Paese, il calcio in questo senso si sta rivelando un traino eccezionale. Ma non si può fare tutto questo dal giorno alla notte. Servono tempo e investimenti, che noi stiamo mettendo a disposizione del Paese, non solo dei nostri client”.

Chiaramente si è parlato anche del potenziamento dei DAZN Edge, che sono 42: “abbiamo distribuito sul territorio italiano circa 42 Dazn Edge, le cache che gestiscono il traffico di Dazn, per un investimento di 3 milioni a stagione. Poi c’è il lavoro sulle cinque global Cdn, quello con le telco e con il nostro partner Tim per l’implementazione del multicast. Sono 10 milioni investiti nelle infrastrutture, un patrimonio per il Paese e non solo per noi” ha affermato. Infine, ha annunciato che dal 20 Novembre le partite saranno trasmesse in Full Hd, “con particolare attenzione per le smart tv, i grandi schermi dove c’è più bisogno di alzare la qualità”.

Di recente, DAZN è anche sbarcata su Twitch cin un nuovo interessante format.