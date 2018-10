DAZN ufficializza il palinsesto delle partite di Serie A fino al 4 Novembre. Poche big

DAZN ha da poco ufficializzato il palinsesto delle tre partite di Serie A che saranno trasmesse fino a Domenica 4 Novembre: non mancano le novità e le partite interessanti, ma i big match latitano.

Di seguito il programma completo:

Sabato 6 Ottobre: Empoli vs Roma:

Genoa vs Parma; Domenica 7 Ottobre : Lazio vs Fiorentina;

Udinese vs Napoli; Domenica 21 Ottobre: Frosinone vs Empoli;

Chievo vs Atalanta; Sabato 27 Ottobre: Torino vs Fiorentina;

Sassuolo vs Bologna; Domenica 28 Ottobre: Spal vs Frosinone;

Juventus vs Cagliari; Domenica 4 Novembre: Lazio vs Spal;

Chiaramente alla trasmissione in diretta delle partite, DAZN aggiunge anche gli highlights dei match trasmessi regolarmente da Sky, mentre tutta la trasmissione della Serie B è garantita integralmente.

Il motivo per cui nella prossima settimana non sono in programma partite è da imputare alla sosta delle nazionali che farà slittare di un turno il campionato.

DAZN sottolinea anche come tutti i match trasmessi siano disponibili anche on-demand per la visione successiva. All'appello però fino ad ora manca ancora un big match o incontro di cartello in grado di attirare pubblico: ad oggi l'unica partita tra top team trasmessa è quella tra Lazio e Napoli, mentre domani andrà in scena l'interessante Lazio - Fiorentina.