DAZN ufficialmente disponibile in Italia: le foto dall'evento di Milano con Diletta Leotta

Si è tenuto questo pomeriggio, a Milano, l’evento di presentazione di DAZN in Italia. La piattaforma targata Perform, infatti, è ormai pronta al debutto, a poco più di dieci giorni dall’inizio della nuova stagione sportiva di Serie A.

Alla presentazione erano presenti quelli che sono ormai a tutti gli effetti i due volti della piattaforma: Diletta Leotta e Paolo Maldini, oltre ad una folta rappresentanza di campioni del passato come il Pallone D'Oro ex Milan Andry Shevchenko, ed i Campioni del Mondo con la nostra nazionale nel 2006 Luca Toni, Massimo Oddo e Gianluca Zambrotta. Tra gli invitati anche Filippo Magnini e Rossella Flamingo. Eravamo presenti anche noi di everyeye.it con il caporedattore dell’area magazine, Alessio Ferraiuolo, che ci ha mandato in presa diretta le immagini che vi proponiamo in calce.

DAZN, per chi non avesse seguito le notizie di cui vi abbiamo parlato su queste pagine, ha acquisito i diritti tv per la trasmissione di tre partite a settimana della Serie A, con le altre sette che saranno trasmesse in esclusiva su Sky.

Proprio l’emittente di Murdoch ha firmato un accordo con DAZN per fornire ai propri abbonati dei pacchetti per visualizzare le partite a prezzi vantaggiosi: l’abbonamento annuale per DAZN costerà circa 60 Euro. Per gli utenti “classici”, invece, è previsto un costo mensile di 9,99 Euro.

Su DAZN sarà possibile vedere anche la Liga Spagnola, la Ligue 1, la Copa Libertadores, l’NHL, la MLB e la Bellator.