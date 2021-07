DAZN, ultime ore dell'offerta per i nuovi abbonati: si risparmiano 120 Euro all'anno!

Mentre si parla del possibile ritorno dell'app di DAZN su Sky Q, manca sempre meno alla scadenza della promozione lanciata il 1 Luglio 2021 dalla piattaforma di Perform e rivolta ai nuovi clienti.

Fino al prossimo 28 Luglio 2021, infatti, sarà possibile sottoscrivere l'offerta che porta il costo mensile di DAZN a 19,99 Euro. Dal 29 Luglio 2021 in poi, invece, si passerà a 29,99 Euro. Effettuando la sottoscrizione in questo lasso di tempo, quindi, si risparmiano 10 Euro al mese, pari a 120 Euro all'anno.

Ovviamente è possibile annullare e sospendere l'abbonamento in qualsiasi momento, in quanto DAZN adotta il sistema di pagamento tipico delle piattaforme OTT come Netflix e Disney+, che non prevedono alcun vincolo.

Secondo le indiscrezioni trapelate nelle ultime ore, DAZN e TIM sarebbero pronte a modificare le offerte per il calcio per fugare tutti i dubbi mossi dall'Antitrust che nelle passate settimane aveva espresso perplessità sull'accordo DAZN-TIM in quanto secondo i commissari potrebbe portare ad una distorsione della concorrenza. Questa mattina sono emerse indicazioni su un possibile passo indietro con conseguente ritorno di DAZN su Sky Q e dei canali DAZN1. Per tutte le informazioni sulle differenze tra DAZN e TIMVision, vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato pubblicato qualche ora fa.