DAZN, ultime ore per ottenere due mesi gratis e lo sconto per un anno

Ultime ore dell'offerta DAZN che permette di ottenere due mesi gratis ed il rinnovo per un anno a prezzo ridotto. Come abbiamo spiegato nel nostro approfondimento su DAZN, alle 23:59 di oggi scadrà la possibilità di ottenere due mensilità a costo zero.

Come mostriamo nello screenshot presente in calce, se oggi vi collegate al sito web di DAZN è possibile cliccare sul pulsante dedicato per pagare subito 9,99 Euro e quindi ottenere due mesi gratuiti per poi pagare 19,99 Euro al mese per dodici mesi anzichè 29,99 Euro.

DAZN evidenzia che è possibile effettuare la disdetta in qualsiasi momento. Il nuovo listino DAZN, che diventerà attivo domani 1 Luglio 2021, permetterà di ottenere uno sconto per 14 mesi effettuando un abbonamento dal 1 al 28/7: in questo caso però l'addebito dei 19,99 Euro avverrà immediatamente dal momento che i due mesi a costo zero sono offerti solo ai già abbonati che alla mezzanotte avranno una sottoscrizione attiva.

Per tutti i dettagli su cosa trasmetterà DAZN dalla prossima stagione, invece, vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato.

E atteso in giornata anche l'annuncio del nuovo listino prezzi di TIMVision che secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe includere un'offerta sportiva molto ampia composta anche da Champions League, tennis e le olimpiadi.