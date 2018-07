DAZN: via alla beta della nuova piattaforma di streaming

L'arrivo della piattaforma di streaming targata Perform in Italia, DAZN, è ormai cosa nota da tempo, e la compagnia ha acquisito non solo i diritti della Serie A, ma anche della Serie B, strappandoli a Sky che li aveva detenuti negli ultimi tre anni.

Tuttavia, almeno al momento non sono arrivate molte indicazioni sull'eventuale data di lancio del servizio. Lancio che, però, potrebbe essere imminente a giudicare dalle ultime indiscrezioni.

Nella giornata di ieri, infatti, nella nostra casella di posta ci è arrivata l'email attraverso cui DAZN ha annunciato l'imminente apertura della fase beta attraverso cui consentirà ai partecipanti al programma di provare in anteprima la piattaforma.

A giudicare da quanto emerso, nei sondaggi sottoposti all'attenzione degli aspiranti beta tester al momento della richiesta d'iscrizione, Perform avrebbe posto precise domande su altri sport a cui gli utenti sarebbero interessati, a dimostrazione del fatto che, evidentemente, un accordo con qualche altro tipo di marchio sportivo potrebbe essere dietro l'angolo.

Nonostante ciò, però, ancora non è arrivata alcuna indicazione sull'eventuale data di lancio, che ancora non è stata rivelata in via ufficiale. Perform nel frattempo continua a lavorare, sottotraccia, per far trovare agli utenti la piattaforma quanto più pronta possibile. In attesa della nuova stagione sportiva.