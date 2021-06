DAZN sarà visibile su digitale terrestre e satellite dalla prossima stagione?

Il tema del momento continua ad essere DAZN: la piattaforma di streaming targata Perform dalla prossima stagione sarà ancora più importante in quanto trasmetterà tutte le 380 partite della Serie A italiana. Ma sarà visibile solo in streaming?

Al momento non sono emerse informazioni da questo fronte. In settimana DAZN ha rifiutato l'offerta di Sky, che aveva messo sul piatto 500 milioni di Euro a stagione per mantenere l'applicazione su Sky Q ed il canale DAZN1. Tuttavia, secondo le informazioni emerse fino ad ora, non è escluso un accordo DAZN-Sky, per lo meno per la trasmissione delle partite nei bar, ristoranti e locali pubblici.

Dal fronte digitale terrestre, qualche settimana fa si parlava di una trattativa tra DAZN ed il gruppo di Cairo: il servizio infatti non ha nascosto le proprie intenzioni di guardare al digitale terrestre come piano di backup per quelle aree in cui non è disponibile la fibra ottica o la connessione. Anche a riguardo, però, almeno al momento in cui stiamo scrivendo questa notizia, non sono arrivate informazioni.

Sullo sfondo c'è anche la possibilità Timvision Box, ma DAZN e TIM hanno siglato un accordo sotto nda che probabilmente verrà reso noto solo nel corso delle prossime settimane. Ricordiamo che il nuovo listino di DAZN entrerà in vigore il 1 luglio.