DAZN, vittoria della Vezzali: rimborso automatico del 50% per la Serie A

La Sottosegretaria Vezzali è riuscita a raggiungere un risultato storico nell'ambito delle polemiche sulla prima giornata di campionato di Serie A e sui problemi tecnici per DAZN e la Serie A.

Infatti, gli abbonati che hanno dovuto sperimentare tali problematiche relative all'accesso all'interno dell'applicazione non dovranno più compilare complicati moduli da presentare all'OTT nella speranza di ottenere un minimo rimborso. Invece, secondo quanto riportato da ANSA, sarà la piattaforma stessa a provvedere al rimborso in maniera del tutto automatica e pari al doppio di quanto previsto inizialmente dal broadcaster inglese.

In poche parole, nei prossimi 15 giorni DAZN dovrebbe andare a rimborsare dai 10 ai 20 euro agli abbonati a seconda del piano, per cifre molto vicine alla metà dell'intera mensilità.

Una mossa storica, messa a segno con la piena volontà di andare incontro ai cittadini e utenti colpiti dagli sfortunati problemi tecnici in sinergia tra AgCom, Lega Serie A e Ministero dello Sviluppo Economico.



Nonostante si tratti di una manovra completamente automatica, non sono ancora noti tutti i dettagli.

Ricordiamo che, al netto di questo episodio, a finire nel mirino delle associazioni dei consumatori è finito anche il recente accordo siglato per riportare il calcio su segnale satellitare. Infatti, poco dopo l'annuncio della nuova partnership, il Codacons ha bocciato l'accordo Sky-DAZN definendolo "un pasticcio incredibile".