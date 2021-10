DAZN, il voucher per il mese gratis non funziona: 'errore 500', continuano le polemiche

Nella giornata di ieri DAZN ha annunciato gli indennizzi dopo i problemi con Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio. Tuttavia, come segnalato da Il Corriere della Sera, la procedura di richiesta del voucher non funzionerebbe.

Alcuni utenti infatti nel momento in cui hanno provato a richiedere il codice si sono ritrovati di fronte al messaggio d'errore contenente il generico messaggio "Errore 500".

La media company in una nota ha spiegato che il voucher da riscattare va richiesto solo da coloro che effettuano il pagamento attraverso fornitori terzi come Apple, Google ed Amazon. Coloro che non rispettano tale requisito, non dovranno effettuare alcuna operazione e riceveranno in automatico l'accredito del mese aggiuntivo sull'account.

Il problema che ha portato alla comparsa del messaggio "Errore 500", spiega DAZN, sarebbe inoltre stato provocato da un picco di traffico che è stato causato dall'accesso contemporaneo di tanti utenti, i quali si sono riversati direttamente sulla pagina dedicata per richiederlo.

Il consiglio è di aspettare qualche ora e quindi di effettuare un altro tentativo, ed a giudicare da quanto pubblicato da Il Corriere, dopo un pò dovrebbe tornare tutto nella norma.

Insomma, piove davvero sul bagnato per la media company, a poche ore dalla convocazione dell'assemblea di Lega che potrebbe discutere anche di DAZN. La speranza degli utenti è che tutto rientri nel minor tempo possibile.