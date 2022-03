DAZN vuole cambiare tutto: come saranno i nuovi abbonamenti?

Con il passaggio di testimone tra Sky e DAZN sul pacchetto maggiore della Serie A, per molti utenti storici della piattaforma di streaming si sono aperte le porte della condivisione degli account, pratica che DAZN sta cercando di contenere e trasformare.

Dopo la retromarcia sullo stop alla condivisione degli account su DAZN, infatti, il colosso dello sport ha fatto circolare una comunicazione ufficiale in cui invitava gli utenti a modificare la password, oltre a ricordare il divieto di condividere i dati di accesso con altre persone, in quanto contrario alle condizioni di utilizzo del servizio.

Un approccio finora più morbido del previsto, che presto però potrebbe portare a ulteriori evoluzioni.

In particolare, sembra che la piattaforma sia intenzionata a mantenere la visione su due dispositivi in contemporanea ma questo comporterà l’aggiunta di nuovi piani di sottoscrizione su DAZN all’attuale listino, seguendo in qualche modo le orme di altre piattaforme di streaming come Netflix, che propone più abbonamenti a seconda delle proprie esigenze.

Una nuova offerta dovrebbe arrivare a partire dalla prossima stagione di Serie A e DAZN dovrebbe aver già comunicato le novità a TIM. Tra le voci, si parla di diverse possibili soluzioni, che dovrebbero tenere conto delle diverse esigenze del pubblico, dal numero di dispositivi registrati a quelli che possono trasmettere in contemporanea, passando per la qualità massima dello streaming, rendendo, quindi, molto più eterogenea la proposta commerciale per il campionato italiano di calcio.

Al momento è ancora difficile stabilire con certezza quali e quanti saranno i livelli di abbonamento, ma già a dicembre la chief revenue officer di DAZN ha confermato che l’obiettivo dell’azienda è quello di evolversi per offrire un’esperienza flessibile tramite abbonamenti modulabili per venire incontro a contesti ed esigenze differenti. Per questo, si parla anche di sottoscrizione familiare, modello che potrebbe avvicinarsi anche a quanto proposto da un altro gigante come Spotify.