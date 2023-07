DAZN vuole trasmettere tutta la Serie A, Sky solo 4 partite: le richieste per i diritti TV

Il nulla di fatto con l’assegnazione dei diritti TV della Serie A spinge la Lega alle riflessioni del caso per capire il da farsi in vista della prossima assemblea e dell’avvicinarsi alla deadline per la firma dei contratti con i broadcaster che dovranno trasmettere il nostro campionato. Oggi Il Sole 24 Ore rivela qualche retroscena.

Secondo quanto trapelato, nelle trattative fiume delle scorse ore DAZN avrebbe manifestato interesse per il pacchetto 1 del bando che prevede una riproposizione della formula attuale con 7 partite in esclusiva e 3 in coesclusiva, ed il pacchetto 2 per la divisione tra due emittenti di nove partite (6+3) e la trasmissione in esclusiva del decimo match da parte di un altro broadcaster.

DAZN dal suo canto dopo la trattativa privata avrebbe spinto per avere almeno 7 partite in esclusiva, mentre Sky ha cambiato strategia e dopo aver chiesto 3 incontri a giornata in co-esclusiva, ha preferito puntare sul pacchetto che prevede la co-esclusiva di 4 match a giornata. La piattaforma di streaming, inoltre, avrebbe anche presentato una proposta per l’assegnazione dei diritti tv per cinque anni e non per tre.

Mediaset, come affermato anche in via ufficiale, invece preferirebbe trasmettere una sola partita in chiaro a turno.

La Lega Serie A al momento ha respinto tutte le offerte dal momento che non è stata raggiunta la soglia minima di 900 milioni di Euro all’anno: le tre offerte si sarebbero fermate a 700 milioni.

I presidenti hanno discusso sul da farsi: se da una parte Claudio Lotito ha affermato che i club dovrebbero prepararsi a percorrere altre strade, dall’altra Aurelio De Laurentiis ha lanciato la proposta di assegnare i diritti per un solo anno.