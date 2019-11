DAZN1 su Sky: il palinsesto completo fino al 28 Novembre

Sky ha diffuso il palinsesto completo di DAZN1, il canale satellitare presente alla posizione 209 su Sky Q, MySky HD e Sky HD, che permette di accedere a parte del palinsesto della piattaforma di streaming. Tra gli eventi trasmessi figurano tre partite di Serie A per ogni turno, e parte della Ligue 1.

Venerdì 22 Novembre

Ore 12:00 Ligue 1: Brest - PSG (replica)

Ore 13:50 This Is DAZN

Ore 14:00 Liga: Eibar - Real Madrid (replica)

Ore 15:50 This Is DAZN

Ore 16:00 Serie A: Udinese - Spal (replica)

Ore 17:40 Serie B Focus: Filippo Inzaghi

Ore 18:00 Volley: Agil Volley Trecate - Khimik Yuzhny (replica)

Ore 20:30 Ligue 1: PSG - Lille (diretta)

Ore 22:35 This Is DAZN

Ore 23:00 Being Mario Gotze

Sabato 23 Novembre

Ore 12:00 Serie A Focus: Niccolo' Barella

Ore 12:15 Los Amigos: River - Flamengo

Ore 12:30 Piedi X terra

Ore 12:45 This Is DAZN

Ore 12:55 Ligue 1: PSG - Lille (replica)

Ore 14:50 Serie B: Benevento - Crotone (diretta)

Ore 16:55 This Is DAZN

Ore 17:15 Ligue 1: Lione - Nizza (diretta)

Ore 19:30 Luca Bucci: cosi' si allena un portiere

Ore 19:40 Serie A Focus: Niccolo' Barella

Ore 19:55 This Is DAZN

Ore 20:25 Serie A: Torino - Inter (diretta)

Ore 23:30 La Liga 90: Jorge Valdano

Domenica 24 Novembre

Ore 12:00 This Is DAZN

Ore 12:15 Serie A: Bologna - Parma (diretta)

Ore 14:45 Serie A: Verona - Fiorentina (diretta)

Ore 17:15 This Is DAZN

Ore 17:30 Cagliari, Corazon Sudamerica

Ore 17:55 Luca Bucci: cosi' si allena un portiere

Ore 18:05 This Is DAZN

Ore 18:25 Liga: Real Madrid - R. Sociedad (replica)

Ore 20:15 This Is DAZN

Ore 20:30 Liga: Leganes - Barcelona (replica)

Ore 22:25 Luca Bucci: cosi' si allena un portiere

Ore 22:35 This Is DAZN

Ore 22:50 Boxe: Canelo vs GGG

Lunedì 25 Novembre

Ore 12:00 Serie B: Pescara - Cremonese (replica)

Ore 13:50 Serie B On DAZN

Ore 14:15 Serie A: Bologna - Parma (replica)

Ore 16:05 Serie A On DAZN

Ore 16:30 Chiedi chi era Gigi Riva - L'intervista

Ore 16:45 Piedi X terra

Ore 17:00 Serie A: Torino - Inter (replica)

Ore 18:50 Serie B On DAZN

Ore 19:30 Luca Bucci: cosi' si allena un portiere

Ore 19:45 This Is DAZN

Ore 20:00 Piedi X terra

Ore 20:15 La Liga 90: Jorge Valdano

Ore 20:45 This Is DAZN

Ore 20:50 Serie B: Chievo - Virtus Entella (diretta)

Ore 23:00 Boxe: Scardina vs Goddi (replica)

Martedì 26 Novembre

Ore 12:00 Serie B: Livorno - Trapani (replica)

Ore 13:50 Serie A On DAZN

Ore 14:15 Liga: Granada - Atletico Madrid (replica)

Ore 16:05 Serie B On DAZN

Ore 16:30 Serie A On DAZN

Ore 17:00 Rugby: Benetton TV - Northampton (replica)

Ore 18:50 Serie A On DAZN

Ore 19:30 Cagliari, Corazon Sudamerica

Ore 20:00 This Is DAZN

Ore 20:15 Serie A Focus: Niccolo' Barella

Ore 20:30 Rugby: Benetton TV - Northampton (replica)

Ore 22:15 Top Gol 2019/2020

Ore 22:45 This Is DAZN

Ore 22:50 Boxe: Usyk vs Bellew (replica)

Mercoledì 27 Novembre

Ore 12:00 Serie B: Pordenone - Perugia (replica)

Ore 13:50 Serie B On DAZN

Ore 14:15 Serie A: Torino - Inter (replica)

Ore 16:05 Serie A On DAZN

Ore 16:30 Top Gol 2019/2020

Ore 17:00 Liga: Leganes - Barcelona (replica)

Ore 18:50 Serie B On DAZN

Ore 19:25 La Liga 90: Jorge Valdano

Ore 19:55 Top Gol 2019/2020

Ore 20:25 Volley: Savino Del Bene - Lokomotiv Kaliningrad (diretta)

Ore 23:00 Boxe: GGG vs Rolls

Giovedì 28 Novembre

Ore 12:00 Serie B: Empoli - Venezia (replica)

Ore 13:50 Serie A On DAZN

Ore 14:15 Rugby: Benetton TV - Northampton (replica)

Ore 16:05 Serie B On DAZN

Ore 16:30 Luca Bucci: cosi' si allena un portiere

Ore 16:45 Serie A Focus: Niccolo' Barella

Ore 17:00 Serie B: Chievo - Virtus Entella (replica)

Ore 18:50 Serie A On DAZN

Ore 19:30 Top Gol 2019/2020

Ore 20:00 Ligue 1: PSG - Lille (replica)

Ore 21:50 This Is DAZN

Ore 22:00 Boxe: Canelo vs Kovalev (replica)

Ore 23:00 Boxe: KSI vs Logan Paul (replica)

Per tutte le informazioni su come attivare DAZN1 vi rimandiamo al nostro speciale dedicato. Ricordiamo che per il Black Friday Unieuro propone un'interessante offerta su DAZN che permette di portare a casa un pacchetto da sei mesi ad un prezzo molto vantaggioso.