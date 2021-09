DC entra nel campo delle criptovalute: Batman e Superman diventano NFT

A poco più di due settimane dall'inizio del DC FanDome, la casa fumettistica americana ha annunciato che i fan potranno mettere le mani su diversi NFT collezionabili dedicati ai suoi supereroi. Si tratta dei primi NFT DC, realizzati insieme a Palm NFT Studio: essi girano su Palm Blockchain e sono stati pensati per l'evento di quest'anno, che sarà completamente digitale.

Gli NFT sono la nuova moda nelle criptovalute: i Non-Fungible Token infatti sono molti sicuri per via dell'utilizzo della tecnologia blockchain, mentre permettono di rendere il mercato più efficiente convertendo degli asset fisici in digitali e rimuovendo gli intermediari nelle transazioni. Il trend degli NFT è in crescita da mesi, e ciò ha spinto DC a entrare nel loro mercato: l'idea di realizzare degli NFT per il FanDome 2021 dipende inoltre dal fatto che la convention sarà anche quest'anno completamente online.

I fan avranno dunque la possibilità di mettere le mani su diversi NFT a tema DC, che potrebbero inaugurare una partnership di lunga durata tra la "Distinta Concorrenza" e gli studi produttori di queste valute: addirittura, secondo DC, il FanDome sarà il più grande evento online di sempre ad includere una "NFT-powered registration", e potrebbe diventare una delle più grandi immissioni sul mercato di NFT a basso prezzo o completamente gratuite.

Il funzionamento dell'evento sarà semplice: registrarsi al FanDome garantirà l'accesso a un NFT casuale, mentre diversi altri saranno regalati in occasione dei panel e delle conferenze. Gli NFT saranno organizzati secondo vari ordini di rarità e ritrarranno più supereroi, come Batman, Superman, Lanterna Verde e Wonder Woman. Non sappiamo se e come le nuove NFT DC modificheranno il mercato delle criptovalute, ma intanto il rettore di Harvard ha consigliato di regolamentare Bitcoin, Ethereum e le altre monete digitali.