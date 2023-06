DDL Antipirateria, arriva il via libera in commissione: vita breve per IPTV e pezzotto

Nella giornata di ieri la Commissione Giustizia ed Ambiente del Senato ha approvato al DDL antipirateria senza modifiche rispetto al testo a cui aveva dato l’ok in precedenza la Camera. Al suo interno sono contenute delle importanti novità per stringere le maglie contro il fenomeno della pirateria ed IPTV, oltre che nuovi poteri ad Agcom.

“L’approvazione in Commissione in Senato del disegno di legge, già approvato dalla Camera, per contrastare la pirateria digitale è una notizia molto positiva. I parlamentari vi hanno lavorato con passione e dedizione” ha affermato Luca Ciriani, il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, che ha ringraziato anche i colleghi che hanno ritirato gli emendamenti previsti in precedenza, favorendo un iter parlamentare più breve.

“Con il prossimo approdo in Aula a Palazzo Madama, il Parlamento potrà dare all’Italia una legge per contrastare efficacemente un fenomeno illegale sempre più dilagante” ha concluso il Ministro, riferendosi anche all’ultimo rapporto FAPAV che mostra come IPTV e pezzotto sia in crescita.

Accolta favorevolmente anche dall’AGCOM la notizia. “Il voto di oggi in Senato costituisce una pietra miliare nella lotta alle mafie della pirateria e uno scudo a difesa della creatività italiana” ha affermato il commissario AGCOM Massimiliano Capitanio, secondo cui “finalmente l’Italia sta per dotarsi di una legge che la pone all’avanguardia nella lotta alla pirateria, un cappio economico e culturale che sta uccidendo la creatività italiana, falcidiando migliaia di posti di lavoro e legittimando il pericoloso principio secondo cui in rete si possano compiere crimini e furti senza pagarne le conseguenze. In questa battaglia Agcom è pronta a rafforzare le proprie azioni che, già in questi anni, ci hanno consentito di oscurare oltre 3000 siti internet pirata”.