DDR4 o DDR5? Ecco la scheda madre per Intel che supporta tutte e due

L'arrivo di Intel Alder Lake è stato accompagnato anche dal primo assaggio del nuovo standard DDR5, con memorie dalla banda e densità superiori rispetto alle memorie DDR4, però, purtroppo, i due profili non sono fisicamente compatibili tra loro.

Per questo motivo, l'utente finale è tecnicamente vincolato a uno dei due standard. Molti, perciò, preferiscono rimanere sulle memorie di vecchia generazione all'apice della loro velocità e affidabilità, piuttosto che buttarsi sull'ultima novità che, fino alla fine del periodo di transizione e coesistenza, riceveranno sicuramente tanti aggiornamenti.

Il passaggio ad Alder Lake, per alcuni utenti, potrebbe presto non essere così traumatico. Infatti, il produttore cinese ONDA ha lanciato sul mercato una scheda madre con chipset Intel H610 in formato MicroATX, la ONDA H610M+, con entrambi gli slot a disposizione.

Nello specifico, il supporto dichiarato è verso un banco di RAM DDR4-3200 e uno DDR5-4800. Non è ancora chiaro, tuttavia, se le due memorie possano coesistere nello stesso sistema oppure se l'utilizzo dell'uno escluda l'altro, scenario molto più probabile.

Chiaramente, il socket è l'LGA1700 con pieno supporto ai processori Intel Core di dodicesima generazione, di cui abbiamo parlato anche nella nostra recensione dell'Intel Core i9-12900K, con un singolo slot PCIe Gen5 x16 e pieno supporto a SSD NVMe PCIe Gen4 ad alta velocità.