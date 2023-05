DDR5, nuovo record mondiale di overclock: superati gli 11.000 MT/s

Se nel contesto della proposta consumer i lavori dei produttori di memorie si sono concentrati sulla densità, arrivando a offrire fino a 48 GB per modulo di RAM DDR5 per un totale di 192 GB per rig, gli overclocker hanno continuato a lavorare... sull'overclock!

A questo proposito, è notizia di queste ore quella di un nuovo, clamoroso record mondiale di overclock conquistato da Seby9123 con le sue TridentZ G.Skill.

Non si tratta certamente di un'operazione alla portata di tutti, sicuramente non raggiungibile semplicemente tramite qualche profilo particolarmente ottimizzato su XMP o EXPO, bensì di un lungo lavoro di precisione, su un sistema raffreddato rigorosamente ad azoto liquido.

La piattaforma scelta dall'overclocker è una Z790, modello Asus ROG Maximus Z790 APEX, con memorie DDR5-7800. La frequenza massima raggiunta da Seby9123 è stata di 5.607 MHz per 11.202 MT/s totali, sebbene con timing non proprio esaltanti, pari a 62-126-126-127-127.

Dal lancio delle prime memorie DDR5 abbiamo assistito a un'impennata nei record di overclock, scalzati in rapida successione fino a raggiungere l'attuale fase di plateau al di sopra del 5.500 MHz e il record di queste ore è soltanto l'ultimo di una lunga serie, andando a battere il precedente picco di 5.567,5 MHz (11.135 MT/s) raggiunto da Hicookie.