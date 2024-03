De Laurentiis: 'il calcio in TV deve essere gratis per tutti', come dice la Superlega

Nella giornata di ieri, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato al Business of Football Summit organizzato dal Financial Times a Londra, nel corso del quale ha affrontato vari temi sul mondo del calcio e sulla sostenibilità.

Il patron dei Campioni d’Italia in carica, come noto, ha portato avanti una battaglia contro Sky e DAZN in sede di assegnazione dei diritti televisivi fino al 2029, votando a favore della creazione di un canale della Lega con produzione autonoma delle partite. Durante il Football Summit, De Laurentiis ha affermato senza mezzi termini che secondo lui il calcio “deve essere gratis per tutti. E tu come imprenditore devi essere quello che sa raccogliere una pubblicità gigantesca. E conta anche come fai vedere il calcio. Non solo negli stadi, che in Italia sono fatiscenti e non confortevoli per il pubblico”.

Il presidente della squadra partenopea è tornato sulla questione della qualità delle immagini, che anche in passato aveva evidenziato paragonando quelle del campionato italiano alla Premier League. Questa volta, si è soffermato sul paragone con la Formula 1 che proprio nel corso del weekend prenderà il via con la nuova stagione: “non è possibile che in Formula 1 le immagini mi facciano quasi credere di essere al posto del pilota e nel calcio non sia così. Io vorrei scegliere i miei registri, e dico sempre che l’esempio di come trasmettere una partita è la finale del Mondiale tra Argentina e Francia”.

Qualche settimana fa, il CEO della Superlega ha annunciato che le partite saranno trasmesse gratuitamente su una piattaforma ad hoc battezzata A22. L’approccio annunciato da Reichart è praticamente identico a quello ipotizzato da De Laurentiis.