De Laurentiis vuole la Serie A su Apple TV: il piano del presidente del Napoli

La richiesta sui diritti tv del presidente della Serie A di accelerare ed assegnarli già entro la fine della stagione in corso, ha dato il via ad un circolo di reazioni politiche e non all’interno dell’assemblea, e vari presidenti si stanno già muovendo per capire il da farsi.

Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, il numero uno del Napoli Aurelio De Laurentiis avrebbe intenzione di convincere Apple a trasmettere la Serie A sulla piattaforma Apple TV+. L’idea sarebbe stata affrontata anche durante l’incontro che ha tenuto con il CEO di Apple a Napoli: come noto Tim Cook di recente è stato in Italia per ricevere la laurea honoris causa proprio presso l’ateneo partenopeo. Non è certo che le parti abbiano parlato della questione, ma il quotidiano di Confindustria osserva che De Laurentiis coltiverebbe il sogno, soprattutto dopo i problemi riscontrati ad inizio stagione da DAZN.

Per Apple non si tratterebbe di una prima assoluta dal momento che ha siglato anche altri accordi commerciali di questo tipo: negli USA ad esempio è stata firmata una partnership da 4,2 miliardi di Dollari per sette anni con la Major League Baseball e da 2,5 miliardi di Dollari per dieci anni con la MLS.

De Laurentiis vorrebbe fare leva su quest’ultimo accordo per spingere i diritti TV della Serie A a livello internazionale, in sintonia con il collega della Lazio, Claudio Lotito.